Denizli’de yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Denizli'de bir şahsa ait banka hesabında 350 bin TL'lik şüpheli para hareketliliğini fark eden polis yaptığı incelemede hesabın yasa dışı bahis oynatan şahıslara ait olduğunu belirledi. Ardından operasyon yapan polis 3 şahsı gözaltına aldı, yakalanan şahıslardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kentteki bankalardan birindeki bir şahsa ait hesapta 350 bin TL tutarında şüpheli para hareketliliği tespit eden ekipler ardından inceleme başlattı. Yapılan çalışmada banka hesabının internet üzerinden yasadışı bahis sitesine aracılık yaptığı yani banka hesabını kullandıran şahsın hesabı olduğu belirlendi. İncelemeler sonrası harekete geçen ekipler hesabı internet üzerinden kontrol ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan birisi tutuklanırken ayrıca şüphelilere "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan toplam 35 bin 897 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA