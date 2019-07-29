Denizli’de yaz konserleri devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz konserleri programları tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden değerli müzisyen ve sanatçıların katıldığı müzik buluşmalarının finali 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesince geleneksel hale gelen yaz konserlerinde birbirinden değerli müzisyen ve sanatçılar Denizlililerle buluşmaya devam ediyor. İncilipınar ve Adalet Parkı'nda düzenlenen yaz konserlerinin hafta sonu programı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçısı Ahmet Algün, İncilipınar ve Adalet Parkı'nda sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ahmet Algün'ün birbirinden güzel eserleri seslendirdiği konserde Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösterileriyle renk kattı. Ege ve Denizli yöresine ait türkülerin seslendirildiği konser büyük beğeni alırken birçok kişi hep bir ağızdan eserlere eşlik etti.

Yaz konserleri finali 3 Ağustos'ta

Konserlerin yaz boyunca devam ettiğini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, konsere katılan herkese teşekkür etti. Gökoğlan, "Gelecek hafta yaz konserlerimizin sonuncusunu gerçekleştireceğiz. Şimdiye dek sahne alan tüm sanatçılarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz Konserleri programının 3 Ağustos'ta sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: İHA