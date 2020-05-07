İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde sis oluştu.Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla kara yolunda aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye...

Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde sis oluştu.

Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla kara yolunda aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Cankurtaran ve Sarıabat mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.

Araç sürücüleri yolda dörtlülerini yakarak, ilerlemeye çalıştı.

Bu arada bölge trafik ekipleri denetim yaparak, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT