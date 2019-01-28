Denizli’de Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak kentin ilk Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çalıştayın geleceğe ve gençlere ışık tutmasını temenni etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği ve Denizli Yörükleri Derneği ile birlikte "Denizli Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı" düzenledi. Denizli'nin Yörük-Türkmen kültürünün ilk defa detaylı olarak masaya yatırıldığı çalıştay, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlendi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Prof. Dr. Turgut Tok, Türk coğrafyasını, dilini, yaşam biçimi, tarihi, sosyal ve ekonomik izlerin konuşulacağı çalıştaya her türlü desteği sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer tüm paydaşlara teşekkür etti.

"Değerlerimize sahip çıkacağız"

Başkanı Osman Zolan ise çalıştaya katılan tüm bilim insanları ve katılımcılara teşekkür etti. Geçmişten gelen değerlerin gelecek nesillere ulaştırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "İlelebet ayakta kalmak, bu yolculuğu dünyanın sonuna kadar sürdürmek istiyorsak, kendi değerlerimizi bilmek, yaşamak ve yaşatmak durumundayız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, gençlerimize ve geleceğimize aktarmak durumundayız" dedi. "Değerlerimize sahip çıkacağız" diyen Başkan Osman Zolan, "Yörük-Türkmen kardeşlerim devletiyle, milletiyle hep barışık olmuştur. Her türlü fedakarlığı yapan ve özüyle bu güzelliği yaşayan ve ülkesine sahip çıkan bir değerdir. Bu çalıştayımız geleceğe ve gençlerimize ışık tutsun. Biz olmaya devam edelim" diye konuştu.

"Denizli ve Yöresinde Yörük-Türkmen kültürü, Yörükçe görüntüler isimli sergi açıldı"

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Turgut Tok, Prof. Dr. Tuncer Baykara, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve Dr. Himmet Büke sunumlarını gerçekleştirerek Yörük Türkmenlerinin Denizli'ye gelişinden bugüne kadar kentte bıraktığı tarihi, sosyal ve ekonomik izlere kadar pek çok önemli konu hakkında bilgi verdi. Ayrıca fotoğraf sanatçısı Zeki Akakça'nın hazırladığı "Denizli ve Yöresinde Yörük-Türkmen kültürü, Yörükçe görüntüler" adlı fotoğraf sergisi de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çalıştay boyunca sunulan bildirilerin ve sonuç bildirgesinin derlenerek Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarınca eser haline dönüştürülüp, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştırılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA