Denizli’deki kazada hayatını kaybeden aile Burdur’da toprağa verildi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3'ü aynı aileden 4 kişi, memleketleri Burdur'un Gölhisar ilçesinde toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Denizli’deki kazada hayatını kaybeden aile Burdur’da toprağa verildi

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3'ü aynı aileden 4 kişi, memleketleri Burdur'un Gölhisar ilçesinde toprağa verildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinden yeğeni Gülsüm Topçu ve çocuklarını Denizli'ye götürmek için alan H.G.'nin kullandığı 20 PS 492 plakalı otomobil, Denizli-Muğla yolu Pınarcık Mahallesi Şükrü Tahmaz Sokak'ta şarampole uçmuştu. Kazada otomobil sürücüsü H.G.'nin eşi Nihal Güler, yeğeni Gülsüm Topçu ve Gülsüm Topçu'nun çocukları Mustafa Selim Topçu ile Hatice Sera Topçu hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü H.G. ile R.G. ve E.N.G. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyüne getirilen cenazeler, buradaki evlerinde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için köy meydanına götürüldü. Yaklaşık bin kişinin katıldığı törende Nihal Güler, Gülsüm Topçu, çocukları Mustafa Selim Topçu ve Hatice Sera Topçu, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi.

Denizli’deki kazada hayatını kaybeden aile Burdur’da toprağa verildi

Denizli’deki kazada hayatını kaybeden aile Burdur’da toprağa verildi

Denizli’deki kazada hayatını kaybeden aile Burdur’da toprağa verildi

Denizli’deki kazada hayatını kaybeden aile Burdur’da toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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