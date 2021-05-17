Denizli'deki trafik kazasında ağır yaralanan kurye kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Kazanın ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan motosikletli kurye Bayram Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kurt'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası Bayram Kurt'un bir çiğ köfte dükkanında çalıştığı öğrenildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yemek taşıyan motosikletli kurye Bayram Kurt'un (34) kullandığı 20 BK 668 plakalı motosiklet ile Ahmet S. yönetimindeki 20 T 0168 plakalı taksi çarpışmıştı.

Ağır yaralanan kurye, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmış, taksi sürücüsü Ahmet S. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI