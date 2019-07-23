Denizlili öğrencilerden İngiltere'deki Matematik Olimpiyatı'nda büyük başarı

DENİZLİ'de, özel kolejden mezun olan 4 genç, İngiltere'de düzenlenen 60. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Milli Takım adına Türkiye'yi temsil etti. Denizlili 4 genç, milli takım adına yarıştıkları ve 110 ülkeden en iyi matematikçilerin yer aldığı olimpiyattan 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türkiye adına önemli bir başarıya imza attı.

İngiltere'nin Bath kentinde bu yıl 11-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 60. Uluslararası Matematik Olimpiyatları'na Denizli'deki özel kolej mezunu olan ve TÜBİTAK Milli Takımı'na seçilen İbrahim Suat Evren (18), Ozan Kaymak (19), Halil Alperen Gözatan (19) ve Halil Özkan (18) katıldı. 110 ülkeden yaklaşık 630 matematik öğrencisinin yer aldığı olimpiyatta İbrahim Suat Evren altın madalya, Halil Alperen Gözatan gümüş madalya, Ozan Kaymak ve Halil Özkan ise birer bronz madalya kazandı. Denizlili 4 öğrenci olimpiyatta madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

'6 SORUYU 2 GÜN İÇİNDE YAPMAMIZ GEREKİYORDU'

Yarışmadan dönen öğrenciler okulda öğretmenleri ve aileleriyle buluştu. Sevinçlerini paylaşan öğrencilerden altın madalya kazanan İbrahim Suat Evren, TÜBİTAK'ın 23-25 Mart'ta Ankara'da düzenlenen Matematik Olimpiyatları'nda Milli Takıma seçildiğini, ardından İngiltere'deki olimpiyata gittiklerini ve iyi bir derece alarak geri döndüklerini söyledi. Evren, olimpiyatta Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Yarışmaya uzun süredir hazırlanıyorum. Orada 9 gün boyunca ter döktüm. Son 2 günde sınava girdik. Toplamda 6 soruyu 2 gün içerisinde yapmamız gerekiyordu. Türkiye olimpiyatlarda altın madalya alacak kadar prestijli bir ülkeydi. Üniversitede finansal matematik ya da bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum" dedi.

Gümüş madalya kazanan Halil Alperen Gözatan da, Milli Takım kamplarında yetiştirilen genç bilim insanları olarak Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Bu yarışma direkt bilim adamı yetiştiriyor. Bizim gelişmemiz demek Türkiye'nin gelişmesi demek. Bu lise öğrencileri yarışması olmasına rağmen daha çok geleceğe yön veren bir yarışma. Dünyadaki önemli yarışmalarda derece alanlar bu yarışmalardan çıkıyor" diye konuştu.

Okul müdürü Resul Tekin ise Denizli ve ülkenin adının uluslararası arenada duyurdukları için öğrencilerine teşekkür etti.

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DHA