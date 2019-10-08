Denizlili sporcular Mersin’den madalyalar ile döndü

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda Denizlili sporcular madalyalarla döndü.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 1-6 Ekim 2019 tarihlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlendi. Yarışma boyunca başarılı bir grafik çizen Denizli ekibi turnuvadan madalyalarla ayrıldı.

Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü adına yarışan Fatma Demirhan, genç bayanlarda 29 sporcu arasından sıyrılarak Türkiye 3.'sü olmayı başardı.

Minik erkeklerde de iyi neticeler alan Denizli ekibi takım halinde 3.'lük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: İHA