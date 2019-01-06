Denizli’nin AK Parti ve ‘Cumhur İttifakı’ ilçe adayları açıklandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi Denizli'nin ilçelerinin AK Parti ve "Cumhur İttifakı" adaylarını açıkladı.

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