Denizli'nin dört ilçesinde, 'buzlanma' nedeniyle okullar tatil (2)
Denizli'de etkili olan kar nedeniyle Çardak ve Acıpayam ilçesinde eğitime 1 günlük ara verilmesinin ardından, Denizli Valiliği, Bozkurt ve Serinhisar ilçelerinde...
2 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Denizli'de etkili olan kar nedeniyle Çardak ve Acıpayam ilçesinde eğitime 1 günlük ara verilmesinin ardından, Denizli Valiliği, Bozkurt ve Serinhisar ilçelerinde de okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
DHA
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