Denizli'nin dört ilçesinde, 'buzlanma' nedeniyle okullar tatil (2) Denizli'de etkili olan kar nedeniyle Çardak ve Acıpayam ilçesinde eğitime 1 günlük ara verilmesinin ardından, Denizli Valiliği, Bozkurt ve Serinhisar ilçelerinde...

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