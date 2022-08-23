Denizlispor 0 - 0 Çaykur Rizespor |Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 2.hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Denizlispor 0 - 0 Çaykur Rizespor |Maç sonucu

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bersan Duran, Kemal Elmas

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Mayi, Okan Derici (Dk. 67 Asım Hamzaçebi), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Oğuzhan Sarı), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 88 Muhammet Özkal), Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 88 Berkant Gündem)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk. 82 Kerem Kalafat), Grahovac (Dk. 82 Koray Altınay), Den Hurk, Sefa Yılmaz (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Benhur Keser, Bahadır Öztürk, Miya (Dk. 58 Alper Potuk), Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Papa (Dk. 82 Mithat Pala)

Sarı kartlar: Dk. 34 Sefa Yılmaz, Dk. Miya 54, Dk. 77 Alper Potuk, Dk. 88 Kerem Kalafat, Dk. 90+2 Emirhan Topçu, Dk. 90+9 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor), Dk. 71 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

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