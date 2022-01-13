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Denizlispor 0 –1 Manisa FK | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Manisa FK'ya 1-0 yenildi. Konuk takımın golünü 22.dakikada penaltıdan Gakpa attı.

Denizlispor 0 –1 Manisa FK | Maç sonucu, özeti

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Nurettin Dinçer Demir

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Bünyamin Balat (Dk. 65 Asım Hamzaçebi), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, İlhan Depe, Darri (Dk. 84 Tusha), Muhammed Gönülaçar (Dk. 90 Bekir Turaç Böke), Ömer Şişmanoğlu, Djedje (Dk. 65 Aissati)

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa, Hakan Barış (Dk. 46 Kouter), Sadi Karaduman, Landre, Muhammet Taha Şahin, Özgür Çek (Dk. 75 Veli Çetin), Tabekou (Dk. 90+1 Anıl Koç), Erhan Çelenk (Dk. 85 Yasin Pehlivan), Okan Eken (Dk. 75 Diallo)

Gol: Dk. 22 Gakpa (Penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hakan Barış, Dk. 54 Özgür Çek, Dk. 59 Okan Eken, Dk. 80 Sadi Karaduman, Dk. 84 Veli Çetin, Dk. 90+2 Anıl Koç (Manisa FK), Dk. 70 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90+2 Emre Sağlık (Altaş Denizlispor)

Öte yandan karşılaşma, Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyen ve 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın anısına 6. dakikada durdu. Futbolcular, kısa süre bekledikten sonra oyuna kaldığı yerden devam etti.

Denizlispor - Manisaspor FK maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

 

  
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