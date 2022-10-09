Pendikspor deplasmanda Denzilispor'u tek golle yenmeyi başardı

Pendikspor deplasmanda Denizlispor'u tek golle geçerek, son haftalarda aldığı başarılarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekleyerek ligin zirvesine iyice yaklaştı.Denizli'de oynana maça İki takım dolunay eşliğinde sahaya çıktı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan akşam müsabakası öncesi Denizli'de termometreler 18 santigrat dereceyi gösteriyordu. Teknik Direktör Osman Özköylü Pendikspor'un başında, Teknik Direktör Mesut Bakkal ise Altaş Denizlispor'un başında sahaya çıktı.

Müsabakaya ev sahibi Altaş Denizlispor'un vuruşuyla başlandı. Maçın ilk 10 dakikası Pendikspor'un baskılı oyunuyla geçerken, ev sahibi Altaş Denizlispor defans oyununu tercih etti.

21. dakikada Pendikspor Kaptanı Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşunda top, direkt kaleye yönlendi. Kaleci Abdülkadir Sünger iki hamleyle topu kontrol etmeyi başardı.

İlk yarıya 1 dakika uzatma eklendi. İlk yarının uzatma dakikasında orta alanda yaptığı faul sonucu Pendiksporlu Berkay Sülüngöz sarı kartı gören oyuncu oldu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle bitti.

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İkinci yarıya başlayan Pendiksporlu futbolcular, teknik direktörleri Osman Özköylü'nün direktifleriyle oyunu ileri alana taşıdılar.

Pendikspor maçtaki ilk net pozisyonunu 48. dakikada altı pasın içinde Ali Han'la buldu. Alı Han Tunçer' in vuruşu auta çıktı.

51. dakikada sağ kanattan Ali Han Tunçer'in yerden ortası Görkem Bitin ile buluştu. Pendiksporlu Görkem'in şutunu kaleci son anda çeldi.

54. dakikada Altaş Denizlispor'un 5 numaralı oyuncusu Hakan Çinemre yaptığı faul sonucu sarı kart gören oyuncu oldu.

60. dakikada hızlı kontra atakla ileri çıkan Denizli ekibi pozisyondan yararlanamadı.

63. dakikada Pendikspor'da Ali Han Tunçer yerini Gökçen Kaya'ya bıraktı.

71. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından Denizlispor'un oyuncusu Ömer Şişmanoğlu sarı kart gördü.

75. dakikada Pendiksporlu Erdem'in kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahasında oluşan karambolde Berkay Sülüngöz kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu 0-1.

79. dakikada Altaş Denizlispor'un futbolcusu Emre Sağlık yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

84. dakikada Altaş Denizlispor'da Okan Derici yerini Turaç Böke'ye, Asım Hamzaçebi yerini Samet Emre Gündüz'e bıraktı.

86. dakikada Pendikspor oyuncu değişikliğine gitti. Ahmet Yazar yerini Samet Asatekin'e, Görkem Bitin yerini Oltan Karakullukçu'ya bıraktı.

Maçın son 10 dakikalık kısmında ev sahibi Altaş Denizli ataklarını sıklaştırsa da, Pendikspor rakibinin ataklarını zamanında kesmeyi başardı.

90. dakikada Pendikspor'da Adrien Regattin yerini Enes Keskin’e bıraktı. Maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

Uzatma dakikalarında Pendiksporlu Enes Keskin ve Erdem Özgenç sarı kart gördü. Altaş Denizlispor da ise Muhammed Gönülaçar sarı kart gören oyuncu oldu.

Müsabakada başka gol olmayınca Pendikspor deplasmanda Altaş Denizlispor'u tek golle geçmeyi başardı.