Denizlispor 1 puanda takılı kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, dün Isparta depslasmanından da eli boş dönünce ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi.

1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşmesiyle birlikte kadrosundaki önemli isimleri kaybeden Denizlispor, mücadele ettiği Kırmızı Grupta da istikrarı yakalayamadı. Yeşil siyahlılar yeni sözleşmeler ile ger kazandığı Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Bekir Turaç Böke ve genç kadro ile ligde istediği hedefi bir türlü yakalayamadı. Maddi sıkıntıların yanı sıra şirketleşme çalışmaları ile ilgilenen yönetim, takımın yeşil sahada beklediği performansı sergileyememesi ile hayal kırıklığına uğradı. Kırmızı Grup'ta oynadığı 3 maçta galip gelemeyen yeşil-siyahlı ekip, 1 puanla alt sıralardan kurtulamadı.

Yeni sezona Amed Sportif'e deplasmanda 2-0 yenilerek başladıktan sonra kendi evinde Karaman FK'yla 1-1 berabere kalan Denizlispor, dün Isparta 32 Spor'a da 2-1 mağlup oldu. İlk 3 haftada 1 puan ile kalan Denizlispor, 19 takımlı grupta 17'nci sırada kendisine yer bulabildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)