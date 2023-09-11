Denizlispor 1 puanda takılı kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, dün Isparta depslasmanından da eli boş dönünce ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Denizlispor 1 puanda takılı kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, dün Isparta depslasmanından da eli boş dönünce ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi.

1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşmesiyle birlikte kadrosundaki önemli isimleri kaybeden Denizlispor, mücadele ettiği Kırmızı Grupta da istikrarı yakalayamadı. Yeşil siyahlılar yeni sözleşmeler ile ger kazandığı Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Bekir Turaç Böke ve genç kadro ile ligde istediği hedefi bir türlü yakalayamadı. Maddi sıkıntıların yanı sıra şirketleşme çalışmaları ile ilgilenen yönetim, takımın yeşil sahada beklediği performansı sergileyememesi ile hayal kırıklığına uğradı. Kırmızı Grup'ta oynadığı 3 maçta galip gelemeyen yeşil-siyahlı ekip, 1 puanla alt sıralardan kurtulamadı.

Yeni sezona Amed Sportif'e deplasmanda 2-0 yenilerek başladıktan sonra kendi evinde Karaman FK'yla 1-1 berabere kalan Denizlispor, dün Isparta 32 Spor'a da 2-1 mağlup oldu. İlk 3 haftada 1 puan ile kalan Denizlispor, 19 takımlı grupta 17'nci sırada kendisine yer bulabildi.

Denizlispor 1 puanda takılı kaldı

Denizlispor 1 puanda takılı kaldı

Denizlispor 1 puanda takılı kaldı

Denizlispor 1 puanda takılı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Diyarbakırlı Milli Karateci Sena Kızılaslan bir altın madalya daha aldı
Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı
Yiğitler er meydanına deprem şehitleri anısına çıktı
Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı
Büyükşehir okçuları Cumhuriyet’in 100.yılında Muğla’yı gururlandırdı
Kayserispor’da Recep Uçar dönemi
Kayserispor’da Recep Uçar dönemi
Son Haberler
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi
Güder’den öğrencilere ilk ders sürprizi
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Serbest Bölge, Kayseri ihracatının yüzde 25’ini karşılıyor
Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”
Başkan Sandıkçı: “Eğitime desteğimiz artarak devam edecek”
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörler Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksörler Türkiye Şampiyonası’nda 3 madalya kazandı
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Giresunspor adalet istiyor
Giresunspor adalet istiyor
Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu
Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!