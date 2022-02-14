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Denizlispor 1–0 Altınordu | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Denizlispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu golle 3 puanı alan taraf oldu.

Denizlispor 1–0 Altınordu | Maç sonucu, özeti

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir (Dk. 62 Aissati), Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 46 Lopes), İlhan Depe, Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 26 Mustafa Çeçenoğlu), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 80 Bekir Turaç Böke), Djedje (Dk. 81 Asım Hamzaçebi)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli (Dk. 62 Hüsamettin Yener), Ali Dere, Recep Aydın (Dk. 69 Sami Satılmış), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 83 Anıl Arıcıoğlu), Kürşad Sürmeli, Furkan Metin, Kenan Fakılı (Dk. 69 Metehan Yılmaz)

Gol: Dk. 58 Kubilay Aktaş (Kendi kalesine) (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Emre Sağlık, Dk. 80 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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