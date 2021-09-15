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Denizlispor 2-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. İki tarafın da etkili fırsatlar yakaladığı mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Denizlispor oldu.

Denizlispor 2-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF1. Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Birçok gol pozisyonunun yaşandığı karşılaşmada ilk yarıdaki bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Denizlispor sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip puanını 6'ya yükseltti ve rakibinin üzerine çıktı. Adanaspor ise 5 puanda kaldı. 

DENİZLİSPOR 2-0 ADANASPOR 

32. dakikada yeşil siyahlı oyuncu Gökhan Süzen'in yaptığı asist ile Ömer Şişmanoğlu bulduğu pozisyonla Denizlispor 1-0 öne geçti.

35. dakikada Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında rakibi hızla geçerek meşin yuvarlağı fileler ile buluşarak Denizlispor 2-0 farkla öne geçti.

46. dakikada oyuncu değişikleri gerçekleştirilerek Denizlispor ikinci yarıya başladı.

64. dakikada Ömer Şişmanoğlu atağa geçtiği sırada yaptığı faul ile sarı kart gördü.

76. dakikada Denizlispor, oyunda baskı kurmaya çalışırken Özdemir yaptığı çalımlar ile topu Adanaspor'un kalesine kadar sürükledi. Yapılan şut ile top dışarı çıktı.

Denizlispor 2-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

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