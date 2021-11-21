Denizlispor 2-1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU Süper Lig'de futbol heyecanı 13. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı.

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Geride kalan 12 haftada keyifli karşılaşmalara sahne olan Süper Lig'de Milli ara öncesi yeni haftaya girildi. Bu kapsamda 13. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile Ankara Keçiörengücü takımları karşı karşıya geldi. İki takımın da önemli pozisyonlar yakaladığı karşılaşmada Denizlispor, rakibi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. DENİZLİSPOR 2-1 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ SONUCU