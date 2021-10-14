Denizlispor 2-1 Balıkesirspor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter döküyor. Bu kapsamda Denizlispor ile Balıkesirspor takımları kozlarını paylaştı. Maçın 9. dakikasında golü bularak öne geçen Balıkesirspor, ikinci yarıda skoru koruyamadı. İki tarafın da etkili pozisyonlar bulduğu karşılaşmada Denizlispor 77. ve 90+4. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

DENİZLİSPOR - BALIKESİRSPOR İLK 11'LER

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz (Dk. 69 Erdal Akdarı), Leo Schwechlen (﻿Dk. 46 Emre Sağlık), Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 46 Brahim Darri), Onazi (Dk. 60 Djedje), Muhammed Gönülaçar (Dk. 65 Mustafa Çeçenoğlu), Kevin Mayi, Muğdat Çelik, Aissati

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 61 Hüseyin Karabey), Sedat Dursun, Abdulkadir Özgen (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan), Anıl Taşdemir (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Cedric (Dk. 82 Otoo), Oğuz Han Aynaoğlu, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, İbrahim Halil Çolak (Dk. 75 Bezjak), Cumali Bişi

Goller: Dk. 9 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 77 Hakan Çinemre, Dk. 90+4 Kevin Mayi (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Oğuz Yılmaz, Dk. 35 Muğdat Çelik, Dk. 77 Emre Sağlık, Dk. 90+4 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor), Dk. 38 Erdem Gökçe, Dk. 57 Batuhan İşçiler, Dk. 70 Abdulkadir Özgen, Dk. 78 Cumali Bişi (Balıkesirspor)