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Denizlispor 2 - 4 Tuzlaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 4-2 yendi.​

Denizlispor 2 - 4 Tuzlaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Altaş Denizlispor'u 4-2 yendi.​

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Adem Cinek, Sezgin Çınar, Suat Güz

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 İlhan Depe), Aissati, Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 72 Oğuz Yılmaz), Emre Sağlık (Dk. 46 Lopes), Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Özer Özdemir), Mayi (Dk. 73 Bekir Turaç Böke), Ömer Şişmanoğlu, Djedje

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 60 Sedat Şahintürk), Diack, Ezeh (Dk. 88 Kulakov), Çekdar Orhan (Dk. 70 Safa Kınalı), Erhan Kartal, Ferhat Öztorun, Posmac, Harris

Goller: Dk. 4 Harris, Dk. 45 Diack, Dk. 55 Ahmet Yazar, Dk. 85 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 78 Bekir Turaç Böke, Dk. 90+2 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Harris (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Harris, Dk. 30 Ferhat Öztorun, Dk. 86 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 40 Aissati, Dk. 60 Hakan Çinemre, Dk. 76 Djedje (Altaş Denizlispor)

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER
3. HAKAN ÇİNEMRE
9. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU
21. ISMAİL AİSSATİ
22. LEO SCHWECHLEN
26. GÖKHAN SÜZEN
27. EMRE SAĞLIK
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI
77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE

TUZLASPOR İLK 11

25. EMRE KOYUNCU
48. ERHAN KARTAL
4. İSMAİL KONUK
90. VEACESLAV POSMAC
87. FERHAT ÖZTORUN
14. LAMINE DIACK
5. RAJKO ROTMAN
93. KADEEM RAYMOND MATHURIN HARRIS
30. ÇEKDAR ORHAN
7. AHMET YAZAR
15. OKWUCHUKWU FRANCIS EZEH

Bölge Gündem Editör Ekibi
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