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Denizlispor 2–2 Eyüpspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Denizlispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Dört gole sahne olan maçta kazanan taraf çıkmadı.

Denizlispor 2–2 Eyüpspor | Maç sonucu, özeti

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 57 Özer Özdemir), Schwechlen, Bünyamin Balat (Dk. 46 Mayi), Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 81 Lopes), İlhan Depe (Dk. 89 Asım Hamzaçebi), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 57 Bekir Turaç Böke), Djedje

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç, Mezague, Timur Temeltaş (Dk. 90+1 Bekir Yılmaz), Bülent Uzun, Ahmed Ildiz (Dk. 81 Caner Hüseyin Bağ), Sekidika (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Popov, Badji, Dibba, Umut Bulut,

Goller: Dk. 23 Dibba, Dk. 36 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 66 Mayi, Dk 74 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 70 Emre Sağlık, Dk. 85 Mesut Bakkal, Dk. 90+2 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Altaş Denizlispor ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı.

Maçın özetini izlemek için Denizlispor 2-2 Eyüpspor maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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