Denizlispor 2–2 Eyüpspor | Maç sonucu, özeti Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Denizlispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Dört gole sahne olan maçta kazanan taraf çıkmadı.

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Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Suat Güz Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 57 Özer Özdemir), Schwechlen, Bünyamin Balat (Dk. 46 Mayi), Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 81 Lopes), İlhan Depe (Dk. 89 Asım Hamzaçebi), Muhammet Özkal, Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 57 Bekir Turaç Böke), Djedje Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç, Mezague, Timur Temeltaş (Dk. 90+1 Bekir Yılmaz), Bülent Uzun, Ahmed Ildiz (Dk. 81 Caner Hüseyin Bağ), Sekidika (Dk. 72 Cenk Ahmet Alkılıç), Popov, Badji, Dibba, Umut Bulut, Goller: Dk. 23 Dibba, Dk. 36 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 66 Mayi, Dk 74 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor) Sarı kartlar: Dk. 52 Umut Bulut (Eyüpspor), Dk. 70 Emre Sağlık, Dk. 85 Mesut Bakkal, Dk. 90+2 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor) DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Altaş Denizlispor ile Eyüpspor 2-2 berabere kaldı. Maçın özetini izlemek için Denizlispor 2-2 Eyüpspor maç özeti linkine tıklayabilirsiniz. ?A Haber'i izliyor musunuz, Sizce #AHaber taraflı mı, tarafsız mı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 31, 2022 Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri