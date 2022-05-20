Şehit İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de o isimler görevden alındıİstanbul Kadıköy'de feci olay! Diş hekimi Şeyma Biran, ofisinde ölü bulundu!Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artıyor, güneş etkisini gösterecek! O illerde yaşayanlara ise yağış uyarısı var! İşte il il hava durumu...MSB acı haberi duyurdu: İstikham Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit olduTo see a covey in a dreamGünlük burç yorumları 21 Mayıs 2022 Cumartesi | Koç aşk hayatın alevleniyor, Akrep sakladığın sırlar ortaya çıkıyor!Having a son in a dreamKoşaç ne demek, TDK'ya göre Koşaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! AFAD duyurdu! Van Çaldıran'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Denizlispor 4 - 0 Erzurumspor | Maç sonucu

Denizlispor 4 - 0 Erzurumspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Denizlispor evinde ağırladığı BB Erzurumspor’u 4-0 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Oğuz, Gökhan , Ömer ve Okan kaydetti.

Denizlispor 4 - 0 Erzurumspor | Maç sonucu

Maçtan dakikalar
14. dakikada Özer’in ceza sahası içerisinden gönderdiği topla buluşan Mayi’nin gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü.
18. dakikada Özer’in kaleyi cepheden gören noktadan şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
19. dakikada Gökhan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Oğuz, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Denizlispor 4 - 0 Erzurumspor maç sonucu

21. dakikada İlhan’ın yakın mesafeden vuruğu top direkten döndü. Devam eden oyunda Lopes’in ceza sahası ön çizgisi yakınından vurduğu top az farkla sol direğin yanından dışarı çıktı.
24. dakikada Ömer’in pasında Gökhan, sert vuruşla meşin yuvarlağı kelecinin sağından filelere yolladı. 2-0
42. dakikada İlhan’ın sağ kanatta yaptığı ortada Ömer'in kafa vuruşu ağlara gitti. 3-0
90. dakikada penaltı noktasından Okan'ın çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Denizlispor 4 - 0 Erzurumspor maç sonucu

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın xx, Erkan Akbulut xx, Bersan Duran xx
Denizlispor: Abdülkadir xx, Schwechlen xx, Erdal xx, Oğuz xx (Hakan dk. 65 x), Lopes xx, Muhammed xx, Özer xx, Gökhan xxx (Mustafa dk. 65 x), İlhan xx (Okan dk. 76 ?) Mayi xx (Asım dk. 48 x), Ömer xx (Bekir Turaç dk. 48 x)
Yedekler: Ali Eren, Emre, Ahmet, Bünyamin, Muhammet Eren
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ xx (Erkan dk. 46 x), Ufuk xx, Gökhan xx (Hüseyin dk. 46 x), Aykut xx (Yakup dk. 67 x), Batuhan xx, Ahmet Canbaz xx (Muhammed Emin dk. 84 ?), Alican xx, Malle xx, Shala xx, Süleyman xx, Rosheuvel xx (Eyüp dk. 67 x)
Yedekler: Enes, Yusuf, Murat,
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Denizlispor 4 - 0 Erzurumspor maç sonucu

Goller: Oğuz (dk. 19), Gökhan (dk. 24), Ömer (dk. 42), Okan (dk. 90) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Abdülkadir, Muhammed (Denizlispor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT