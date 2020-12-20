Denizlispor-Alanyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
Süper Lig'de 13. hafta maçları devam ediyor. Ligde, bu hafta oynanacak olan Denizlispor-Alanyaspor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Denizlispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 13. hafta maçları arasında bugün oynanacak olan Denizlispor-Alanyaspor maçının merak edilen sorularının tüm cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Denizlispor, ligde 11 maça çıktı ve 6 puan toplayarak 21. sırada yerini aldı. Alanyaspor ise 12 maçta 26 puan toplayarak ligin zirvesinde yerini aldı. Peki, Denizlispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
DENİZLİSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 13. haftasında Denizlispor ile Alanyaspor maçı oynanacak. Ligde, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Suat Arslanboğa yönetecek. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Kamil Çetin üstlenecek.
KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Denizlispor-Alanyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, bu akşam saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Denizlispor, Süper Lig tarihinde Alanyaspor'a rakip olduğu iki maça da geçen sezon çıktı ve iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı (Denizlispor 1-5 Alanyaspor & Alanyaspor 1-0 Denizlispor).
- Denizlispor'a rakip olduğu son üç lig maçını kazanan Alanyaspor (Süper Lig & 1. Lig), bu karşılaşmalarda toplam 12 gol attı (ortalama 4 gol).
- Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında galibiyet alamayan Denizlispor (2B 4M), bu karşılaşmaların beşinde fileleri havalandıramadı (toplam 2 gol).
- Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor (1-2 vs Gençlerbirliği & 0-1 vs Göztepe), daha uzun bir seriyi en son Ekim-Kasım 2018 arasında yaşadı (4 maç).
- Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı dokuz karşılaşmanın hiçbirini kaybetmedi (7G 2B); Denizlispor ise açılış golünü yediği sekiz karşılaşmadan sadece bir puan çıkarabildi (1B 7M).