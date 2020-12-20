Denizlispor-Alanyaspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'de 13. hafta maçları arasında bugün oynanacak olan Denizlispor-Alanyaspor maçının merak edilen sorularının tüm cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Denizlispor, ligde 11 maça çıktı ve 6 puan toplayarak 21. sırada yerini aldı. Alanyaspor ise 12 maçta 26 puan toplayarak ligin zirvesinde yerini aldı. Peki, Denizlispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13. haftasında Denizlispor ile Alanyaspor maçı oynanacak. Ligde, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, bu akşam saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Suat Arslanboğa yönetecek. Suat Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Kamil Çetin üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Denizlispor-Alanyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, bu akşam saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ