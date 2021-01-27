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Denizlispor, Ali Yavuz Kol'u kiraladı

Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç oyuncusu Ali Yavuz Kol, Denizlispor'a kiralandı.

Denizlispor, Ali Yavuz Kol'u kiraladı

Galatasaray altyapısından çıkan Ali Yavuz Kol, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'a sezon sonuna kadar kiralandı. Genç oyuncu bu sezon Fatih Terim'in görev vermesiyle birlikte ligde forma giyme şansı yakalamıştı. 

Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen yeşil-siyahlı ekip, transferlerine devam ediyor. Son olarak Alanyaspor'dan Hasan Ayaroğlu'nu renklerine bağlayan Denizlispor, Galatasaray forması giyen 19 yaşındaki genç forvet Ali Yavuz Kol'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Denizlispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Ali Yavuz Kol'a hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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