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Denizlispor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor ile Ankaragücü karşılaşıyor. Peki, Denizlispor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Denizlispor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 15. hafta oynanacak olan Denizlispor-Ankaragücü maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde MKE Ankaragücü deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor.
Denizlispor, ligde çıktığı 13 maçta 12 puan topladı ve 17. sıraya yerleşti. Ankaragücü ise 13 maçta 9 puanla ligin 20. sırasında yer alıyor. Peki, Denizlispor-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

DENİZLİSPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Denizlispor-Ankaragücü maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Özgür Yankaya tarafından yönetilecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Candaş Elbil üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Denizlispor-Ankaragücü maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Bu karşılaşmayı Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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