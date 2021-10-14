Denizlispor - Balıkesirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter döküyor. Bu kapsamda Denizlispor ile Balıkesirspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Denizlispor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

DENİZLİSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Denizlispor - Balıkesirspor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Denizlispor - Balıkesirspor maçı TRT Spor ve Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Bu maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Keleş'in yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Mehmet Şengül yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Eren Özyemişcioğlu olacak.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ