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Denizlispor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte TFF 1. Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Denizlispor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Denizlispor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 9. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden galibiyet için sahaya çıkacak TFF 1. Lig ekipleri 3 puan için ter dökecek. Bu kapsamda Denizlispor ile Balıkesirspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internette Denizlispor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

DENİZLİSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizlispor - Balıkesirspor maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

DENİZLİSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Balıkesirspor maçı TRT Spor ve Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Keleş'in yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Mehmet Şengül yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Eren Özyemişcioğlu olacak.

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