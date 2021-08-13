TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Denizlispor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Denizlispor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

DENİZLİSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor ile Bandırmaspor arasındaki mücadele 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Direnç Tonusoğlu yönetecek. Tonusoğlu'nun yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Sezgin Çınar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak.