Denizlispor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de 6. haftanın son maç gününde Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik. Denizlispor'un Süper Lig tarihinde toplamda (28) ve evinde (13) en fazla yenildiği takım Beşiktaş. Denizlispor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibine karşı yakaladığı en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor. Bu sezon ligde istediklerini alamayan Beşiktaş, 4 puanla 19. sırada yer alıyor. Denizlispor ise 5 puanla Beşiktaş'ın bir üstünde 18. sırada bulunuyor. Peki, Denizlispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Denizlispor - Beşiktaş maçı, Pazartesi akşamı (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem, Alper Ulusoy düdük çalacak. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İlker Takpak üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan Denizlispor - Beşiktaş mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

Denizlispor - Başakşehir maçını canlı izlemek için tıklayınız.

MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann'ın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta ise Kevin N'Koudou, Bernard Mensah, Atakan Üner ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Güven, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından kısa koşularla süren antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

KADRO AÇIKLANDI

Siyah-beyazlıların Denizlispor karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu. Teknik patron Sergen Yalçın, yeni transferler Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ı kadroya alırken, durumu son antrenmanda netlik kazanan Dorukhan Toköz'ü de kafileye dahil etti. Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlıkları süren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ile koronavirüs karantina süresi henüz bitmeyen Bernard Mensah ise kadroda yok.

Kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00'da uçakla Denizli'ye giderek kampa girecek.