Süper Lig'de 6. haftanın son maç gününde Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele hakkındaki son bilgileri haberimizde verdik. Denizlispor'un Süper Lig tarihinde toplamda (28) ve evinde (13) en fazla yenildiği takım Beşiktaş. Denizlispor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, rakibine karşı yakaladığı en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor. Bu sezon ligde istediklerini alamayan Beşiktaş, 4 puanla 19. sırada yer alıyor. Denizlispor ise 5 puanla Beşiktaş'ın bir üstünde 18. sırada bulunuyor. Peki, Denizlispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak Denizlispor - Beşiktaş maçı, Pazartesi akşamı (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem, Alper Ulusoy düdük çalacak. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İlker Takpak üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan Denizlispor - Beşiktaş mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann'ın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta ise Kevin N'Koudou, Bernard Mensah, Atakan Üner ve Ajdin Hasic maç kadrosuna alınmadı.

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Güven, Aboubakar.