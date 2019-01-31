Denizlispor, Bilal Chikh ile imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden lider Denizlispor, Hollanda'nın Utrecht takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Bilal Ould Chikh ile resmen anlaşma sağladı. Öğle saatlerinde Cezayirli oyuncu Idir Ouali ile görüşen ancak futbolcu ile son anda anlaşma sağlayamayan yeşil siyahlılar, Chikh ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Utrecht'te 15 maça çıkıp 1 gol kaydeden 21 yaşındaki oyuncu bu sezonun ilk devresinde ise hiçbir resmi maçta görev alamadı.

FOTOĞRAFLI

DHA