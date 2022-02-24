Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor ile Boluspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Denizlispor – Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

DENİZLİSPOR – BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizlispor – Boluspor maçı 25 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

DENİZLİSPOR – BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor – Boluspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR – BOLUSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Denizlispor – Boluspor maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Deniz Turgut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Enver Aydın görev alacak.