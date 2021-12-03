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Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 15. haftasında heyecan devam edecek. Bu kapsamda Denizlispor evinde Bursaspor'u ağırlayacak. Peki Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Denizlispor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Denizlispor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

DENİZLİSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizlispor - Bursaspor maçı 5 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak

DENİZLİSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Bursaspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR - BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Denizlispor - Bursaspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Cem Özbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Safa Yılmaz görev alacak.

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