Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig'in 2.hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

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Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki

Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 2.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Denizlispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 2.haftasındaki Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 21.00'de başlayan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetiyor. Kutluhan Bilgiç'in yardımcılıklarını Berksan Duran ve Kemal Elmas yapıyor.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

DENİZLİSPOR İLK 11

1. HÜSEYİN ALTINTAŞ
5. HAKAN ÇİNEMRE
9. ULRICH KEVIN SELOM MAYI
10. OKAN DERİCİ
14. BEKİR TURAÇ BÖKE
15. OĞUZ YILMAZ
22. LEO SCHWECHLEN
26. GÖKHAN SÜZEN
27. EMRE SAĞLIK
72. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
77. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU

ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11

1. TARIK ÇETİN
8. SRDAN GRAHOVAC
9. ANTHONY EDSEL JOHANNES VAN DEN HURK
10. SEFA YILMAZ
17. BENHUR KESER
21. BAHADIR ÖZTÜRK
26. FARUKU MIYA
53. EMİRHAN TOPÇU
55. ERCAN COŞKUN
67. ENRIKO PAPA
77. GÖKHAN GÖNÜL

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