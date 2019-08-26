Denizlispor doludizgin

Süper Lig'de evinde Galatasaray'ın ardından 2'nci hafta deplasmanda Antalyaspor'u da 2-0 yenen Yukatel Denizlispor adeta şaha kalktı. Tam 9 sene sonra döndüğü Süper Lig'de 2'de 2 yapan yeşil-siyahlılar rakiplerine şimdiden gözdağı verdi. Yenilenen kadrosuyla sezona süper bir girişle imza atan Denizlispor'da kadroda uyum sorunu yaşanmasına rağmen oynanan pozitif futbol camiayı ve taraftarı mest ederek umutlandırdı.

Geçen sezon 9'uncu haftada Denizlispor'un başına geçip camiaya 1'inci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşatan teknik direktör Yücel İldiz başarılı çizgisini Süper Lig arenasında da korudu. Yeşil-siyahlılara büyük sevinçler yaşatan tecrübeli teknik adam, hem Galatasaray hem de Antalyaspor'a karşı istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi. İldiz, "Uzun yıllar sonra lige çıktık. Antalyaspor'un geçen sezondan beri istikrarlı bir gidişi var. 3 puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

Eksikliklerini henüz gideremediklerini anlatan Yücel İldiz, "Oyunun ilk yarım saati istediğimiz gibi oynayamadık. Gereksiz final pasları attık ve kaptırdığımız toplardan atak yedik. İlk yarım saatten sonra istediklerimizi yapmaya başladık ve golü bulduk. Devreye dengede girdik. Mücadele ve oyuncularımızın kazanma arzusu açısından iyi bir karşılaşma oynadık. İlk deplasmanımızı kayıpsız geçtiğimiz için sevinçliyiz" dedi. Denizlispor bu hafta Ege derbisinde Göztepe'ye konuk olacak.

PENALTI CANAVARI STACKHOWİAK

Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Stackhowiak, ilk 2 haftaya damgasını vurdu. Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında penaltıları köşeden çıkaran 32 yaşındaki eldiven kazanılan galibiyetlerin baş mimarı oldu. Önceki hafta Galatasaraylı Selçuk'un penaltısını 29'uncu dakikada çıkarıp takımını ateşleyen deneyimli kaleci, Antalyaspor müsabakasında da 79'uncu dakikada Aatif'a geçit vermedi. Geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı Denizlispor'la sözleşme yeniledikten sonra performansını oldukça yükselten Stackhowiak camianın en güvendiği isimlerin başında geldi.

YENİLER KALİTESİNİ KONUŞTURDU

Süper Lig'de sezon öncesi kadrosuna 13 oyuncuyu dahil eden Yukatel Denizlispor'da yeni transferlerin performansı teknik ekibi umutlandırdı. Geride kalan 2 haftada Lopes, Bergdich, Sapunaru, Zeki, Murawski, Rodallega, Barrow, Mustafa ve Sacko'dan faydalanan yeşil-siyahlılarda özellikle Gambiyalı kanat Barrow'un Galatasaray maçındaki performansı ve Antalyaspor deplasmanında attığı 2'nci gol büyük beğeni kazandı.

HEDEF İLK 5 SIRA

Denizlispor yönetimi 2-0 kazanılan Antalyaspor maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Lige yükseldikten sonra takıma ilk 5 hedefi koyan, oyuncuları ve teknik ekibi kutlayan Başkan Ali Çetin, "Takımımız sahada çok iyi bir mücadele verdi. Bu şehir bize inandı, biz de bu şehre söz verdik. Allah mahcup etmesin bizi, hedef ilk 5. Asla durmayacağız, yola devam edeceğiz" diye konuştu.

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DHA