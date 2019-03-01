Denizlispor, Elazığ deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor

Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Gökhan Süzen, yarın deplasmanda oynayacakları Elazığspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyleyerek, "Zor bir deplasmana gidiyoruz ancak mağlubiyetten sonra takım olarak hep birlikte ayağı kalkmayı bileceğiz" dedi.

Denizlispor'un önemli savunma oyuncularından Süzen, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Elazığspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Osmanlıspor mücadelesinde alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından deplasmanda oynayacakları bu maçın kendileri için önemine dikkat çeken Süzen, "Mağlubiyetten sonra hep birlikte ayağı kalkmayı bileceğiz takım olarak. Zor bir deplasmana gidiyoruz, Elazığspor'un durumu ortada. Onlar da devre arasında çok fazla transfer yaptılar ve takım olma yolunda emin adımlar ile gidiyorlar. 11 hafta kaldı ve cetvel iyice daraldı. Kaybetme ve berabere kalma gibi bir lüksümüz de azaldı üst taraftaki 3 takımın da aynı puanda olması sebebiyle. Umarım güzel bir maç oynar ve kazanırız. Sonrasında da burada Ümraniyespor ile tekrar avantajı elde edeceğimiz bir maç oynayacağız diye düşünüyorum. Umarım iyi bir hafta geçiririz" diye konuştu.

"Pozisyon anlamında düşüş olduğunu düşünüyorum"

Süzen, bir gazetecinin; "Son haftalarda takımda bir düşüş olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna yanıt olarak ise şunları söyledi:

"Düşüş olduğunu düşünüyorum pozisyon anlamında evet. Bence 3. bölgede daha geliştirici olabiliriz. Mücadele anlamında ise kötüyüz diyemem çünkü takım arkadaşlarım herkes elinden geleni yapıyor. Ama biraz daha fazla pozisyon üretebiliriz. Bunu yapabilecek yetenek ve kapasitemiz mevcut. Final pasları ve vuruşlarını daha iyi yapabiliriz. Bunun üzerine çalışacağız. Bunu da düzelttikten sonra tekrar seri galibiyetler alacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: İHA