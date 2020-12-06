Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi iki takım hakkında son bilgileri haberimizde verdik. Peki, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Denizlispor - Fenerbahçe maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Bu sezon ligde, 10 maça çıkan Fenerbahçe, topladığı 20 puanla 3. sırada bulunuyor. Denizlispor ise 9 maçta 6 puan topladı ve 20. sırada yerini aldı. Peki, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor - Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da, Denizli Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Denizlispor - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Denizlispor (1B), bu süreçte sadece son karşılaşmada puan aldı (Mart 2020'de 2-2).
- Denizlispor ile oynadığı son 12 maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe (8G 4B), son mağlubiyetini Mart 2005'te deplasmanda almıştı (2-0).
- Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de yer alan takımlar arasında iç sahada en fazla mağlubiyet alan iki takımdan biri Denizlispor (12; Ankaragücü ile eşit).
- Bu sezon deplasmanda oynadığı beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Fenerbahçe (1B), 2019/20'nin tamamında aynı sayıda galibiyet alabilmişti (5B 8M).
- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dokuz karşılaşmada altı puan toplayabilen Denizlispor (1G 3B 5M), ilk dokuz maçlar itibarıyla daha az puanı sadece sezon sonunda küme düştüğü 1996/97'de almıştı (5 puan; 1G 2B 6M).