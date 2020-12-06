Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Ligde birbirinden zorlu karşılaşmaların futbolseverleri beklediği haftada, tüm maçların detaylı bilgilerine sitemizde yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta oynanacak Denizlispor - Fenerbahçe maçının tüm detaylarını bu haberimizde verdik. Bu sezon ligde, 10 maça çıkan Fenerbahçe, topladığı 20 puanla 3. sırada bulunuyor. Denizlispor ise 9 maçta 6 puan topladı ve 20. sırada yerini aldı. Peki, Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor - Fenerbahçe mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da, Denizli Atatürk Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ