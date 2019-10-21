Denizlispor Fenerbahçe maçı özet izle | Denizlispor Fenerbahçe maç özeti

İki takım Denizlispor Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 8. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Denizlispor Fenerbahçe maçı özet izle

Süper Lig'in 8.haftasında Fenerbahçe Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Denizlispor Fenerbahçe maç özeti

Süper Lig'in 8.haftasında Denizlispor ve Fenerbahçe Denizli'de karşı karşıya gedi. Fenerbahçe zorlu maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Maçtan dakikalar

39. dakikada sol çaprazdan Vedat Muriq‘in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Tolga Ciğerci gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

62. dakikada Vedat Muriqi sağ kanatta uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, sert bir şutla ağları sarstı. 0-2

73. dakikada Denizlispor'un yaptığı atakta Olcay Şahan'ın pası ile topla buluşan İsmail Aissati'nin ortasının ardından Oscar Estupinan'ın kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Murawski, Sacko (Olcay Şahan dk. 46), İsmail Aissati,Estupinan, Zakarya, Sapunaru, Barrow (Sedat Şahintürk dk. 84 ?), İsaac Sackey (Mehmet Akyüz dk. 69)

Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Isla, Emre Belözoğlu (Deniz Türüç dk. 64), Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Jailson dk. 84 ?), Serdar Aziz, Gustavo, Rodrigues (Alper Potuk dk. 90 ?), Zanka, Vedat Muriqi,

Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Zajc

Jailson, Alper Potuk, Rami,

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Oscar Estupinan (dk. 73) (Denizlispor), Tolga Ciğerci (dk. 39), Vedat Muriqi (dk. 62) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: İsmail Aissati, İsaac Sackey (Denizlispor)