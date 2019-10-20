Denizlispor-Fenerbahçe maçında goller üst üste geldi! Kanarya'da kritik 3 puan

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Bölgegündem olarak canlı olarak aktardık... Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılıklı gollerin atıldığı ikinci yarıda üstünlüğünü koruyan Kanarya mücadeleden 2-1 galip ayrıldı..

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerahçe, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç kaydetti. Denizlispor'un tek golü Oscar'dan geldi.

DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM 20 EKİM 2019

Deplasman Golü 40' Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin golüyle 1-0 öne geçti! Isla'nın ortasındMuriqi'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga bekletmeden vuruşunu yaptı. Kalecinin müdahaşlesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu.Gol - Tolga Cigerci

Pozisyon 36' Denizlispor'da Oscar sağ kanattan ortasını yaptı. Herkesi aşan top arka bölümdeki Isla'da kaldı. Isla kafaya topu kaleci Altay'a bıraktı.

Pozisyon 29' Denizlispor'da Murawski ceza alanı dışından kaleyi yokladı. Top kalenin solundan auta çıktı.

Pozisyon 25' Bu kez Denizlispor etkili geldi. Kale önüne yapılan ortada Isla kafayla topu karşıladı ve savunmasını rahatlattı.

Pozisyon 10' Denizlispor savunmasının arkasına atılan uzun topta Stachowiak kalesini terkederek meşin yuvarlağı kontrol etti.

Sarı Kart 7' Denizlispor'da Sackey, Ozan'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.Sarı Kart - Isaac Sackey

Pozisyon 4' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ceza yayından ayak içiyle köşeye vurdu. Kaleci son anda topu kornere tokatladı.

Pozisyon 3' Fenerbahçe atağında Emre Belzöoğlu'nun ceza alanı içine pasında Vedat Muriqi topu kontrol etmek isterken araya son anda Denizlispor savunması girdi.

Maç Başladı 1' Denizli'de karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LERİ KİM?

DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Lopes, Mustafa, Murawski, Bergdich, Sapunaru, Assiati, Barrow, Sacko, Sackey, Oscar

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Rodrigues, Muriqi.

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