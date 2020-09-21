Denizlispor, Fernandao'ya gözünü dikti!

Süper Lig'de bu sezon geçen seneki gibi düşme korkusu yaşamak istemeyen Denizlispor, transferde rotasını Fernandao'ya çevirdi. Ege ekibi, bu yıl ligi düşme hattından uzakta bitirmek isterken bu sezonun ilk galibiyetini de Trabzonspor karşısındaki beraberlikle aldı.

Son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten yönetimin, 2014-2015'te Bursaspor'da gol kralı olan Sambacı ile anlaşma zemini aradığı bildirildi. Bahia'dan ayrılmaya hazırlanan Fernandao'nun ise Denizlispor'dan 800 bin Euro talep ettiği öğrenildi.

Türkiye'ye yeniden dönmeye sıcak bakan deneyimli forvetle bu hafta içinde bir kez daha pazarlık masasına oturulacağı kaydedildi.

"HER PUANIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Trabzonspor maçında takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu açıkladı. Yapılan takviyelerle birlikte daha iyi bir takım olacaklarını ifade eden Başkan Çetin, "Yeni sezonda ilk puanımızı aldık. Uzun ve zorlu lig maratonunda her puanın büyük önemi var. Oyuncularımızın Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu mücadele bizi memnun etti. Yeni transferlerimizin takıma katılmasıyla birlikte rekabet artacak ve daha iyi bir takım olacağız. Camia olarak kenetlendikçe daha iyi yerlere geleceğimizden hiç şüphem yok" dedi. Ege ekibi bu hafta Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fernandao, kariyeri boyunca 308 maçta forma giydi. 308 maçta 123 kez fileleri havalandıran golcü oyuncu, 17 asist yaptı. Brezilyalı golcü, 2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.