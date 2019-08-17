Denizlispor Galatasaray maç özeti izle | Denizlispor Galatasaray maçı özeti 2-0

İki takım Denizlispor Galatasaray karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE Spor Toto Süper Lig ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Denizlispor Galatasaray maçı özeti 2-0 diye arama yapmakta. İşte Denizlispor Galatasaray maç özeti izle videosu...

Denizlispor Galatasaray maçı özeti 2-0

Sarı kırmızılılar karşılaşmaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy Durmaz, Babel, Diagne 11'i ile başlarken Yukatel Denizlispor ise Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça hareketli geçerken maçta ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Maçın henüz 3. dakikasında Mbaye Diagne, Y. Denizlispor ceza sahasının içinde topla buluşurken Senegalli forvetin vuruşunda Adam Stachowiak kalesinde gole izin vermedi.

Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Diagne, Oğuz Yılmaz'ın müdahalesi ile ceza sahasında yerde kalırken maçın hakemi Abdülkadir Bitigen önce devam dedi ardından VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Selçuk İnan'ın şutunda Yukatel Denizlispor kalecisi gole izin vermedi.

Ev sahibi Yukatel Denizlispor maçın ilk yarısında özellikle Recep Niyaz ile Galatasaray kalesinde oldukça etkili olurken Recep Niyaz'ın 31. dakikadaki şutu direğe takıldı. İlk yarının son dakikalarında ise kullanılan köşe vuruşunda Hugo Rodallega'nın altı pas içindeki vuruşu auta çıktı.

İlk yarıda Galatasaray'da 43. dakikada Marcao rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırılırken 34. dakikada da sarı kart gören Marcao bu kart sonrası kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıya ekipler ilk yarıya oranla daha dengeli başladı. Ev sahibi ekip 61. dakikda kullanılan köşe vuruşunda Tiago Lopes ile gole çok yaklaşırken Lopes'in kafa vuruşu auta çıktı.

Yukatel Denizlispor 76. dakikada Recep Niyaz'ın attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçerken bu gol Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü olarak tarihe geçti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Rodallega sahneye çıktı ve Yukatel Denizlispor adına skoru 2-0 yapan golü kaydetti ve 2019-2020 sezonunun açılış karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Denizlispor Galatasaray maç özeti izle

İki takım Denizlispor Galatasaray karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE Spor Toto Süper Lig ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Denizlispor Galatasaray maçı özeti 2-0 diye arama yapmakta. İşte Denizlispor Galatasaray maç özeti izle videosu...

Süper Lig'in açılış maçında Yukatel Denizlispor kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin ilk yarısında 10 kişi kalan Galatasaray bir de penaltı kaçırdı.İkinci yarıda 75. dakikada Recep Niyaz ve 90+4'te Hugo Rodallega'nın golleri ile Denizlispor 3 puanı alan taraf oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Babael orta sahadan kaptığı topla rakip takım ceza alanı içerisine kadar girdi. Ceza alanı çizgisi üzerinde Babel'in yaptığı ortada topu önünde bulan Diagne'nin yerden vuruşu kaleciden döndü.

4. dakikada Babel'in ceza alanı içerisine yapmak istediği ortada top savunmaya çarptı. Yükselen topta kaleci ile savunma oyuncuları arasında yaşanan anlaşmazlıkta boşta kalan topa kimse müdahale etmeyincson anda Denizlispor savunması uzaklaştırdı.

10. dakikada kazanılan kornerde topun başına geçen Zeki'nin kafalardan seken ortasını sarı kırmızılı savunma oyuncuları soğukkanlılıkla uzaklaştırdı.

23. dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Barrow'un ceza alanı dışından zor pozisyonda çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.

26. dakikada Oğuz Yılmaz'ın, Diagne'ye yaptığı hareket sonrası yerde kalmasının ardından maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR'a gitti. Pozisyonu tekrar izleyen Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Oğuz kararın ardından sarı kart gördü.

29. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Selçuk'un vuruşunda Denizlispor'un file bekçisi Stackhowıak yerden gelen topu çıkardı.

32. dakikada Aissati'nin ara pasında ceza alanı dışında topla buluşan Recep'in çektiği sert şut direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Zakarya'nın vuruşu ise kaleci Muslera'da kaldı.

34. dakikada Marcao kendi ceza alanları yakınında Rodallega'ya yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta Rodallega'nın çektiği sert şu barajdan geri döndü.

44. dakikada Marcao orta saha yakınlarında Rodallega'ya yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

45. dakikada kullanılan kornerde Zeki'nin ceza alanına yaptığı ortada kafalardan seken top auta gitti.

50. dakikada Recep'in ceza alanı içerisinde yerden gönderdiği pasta savunma Rodallega'nın topa dokunmasına izin vermeyerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

55. dakikada kazanılan kornerde Zeki topu ceza alanına ortaladı. Yaşanan karambolde yeşil siyahlı futbolcular hakem Abdulkadir Bitigen'den VAR incelemesi istedi. Ancak Bitigen itirazları kabul etmeyerek devam kararı verdi.

61. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Zeki'nin ceza alanına havadan yaptığı ortada topa yükselen Lopes'in kafa şutu direğin yanından az farkla auta gitti.

75. dakikada Zakarya'nın pasıyla ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Recep Niyaz yaptığı sert vuruşla topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi. 1-0

76. dakikada Belhan'da, Zeki Yavru'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

88. dakikada ceza yayı üzerinde kendisine yerden gönderilen topa gelişene vuran Rodallega'nın sert şutunu Muslera son anda kornere çeldi.

90+3. dakikada Mbamba'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega çektiği sert şut ile topu Muslera'nın sağından ağlarlar buluşturdu. 2-0

İki takım Denizlispor Galatasaray karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE Spor Toto Süper Lig ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Denizlispor Galatasaray maçı özeti 2-0 diye arama yapmakta. İşte Denizlispor Galatasaray maç özeti izle videosu...

Stat: Denizli Atatürk Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Yukatel Denizlispor: Stackhowıak, Lopes, Rodallega, Murawskı, Aissati, Oğuz, Recep (Mustafa dk. 90 ?), Zakarya, Sapunaru, Zeki (Mehmet dk. 82), Barrow (Mbamba dk. 85 ?)

Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Kadir, Mustafa, Mbamba, Sedat, Mehmet, Burak, Emre, Krem Can

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Galatasaray: Muslera, Seri (Donk dk. 46) , Selçuk, Belhanda, Babel, Jimmy (Emre Mor dk. 64), Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Dıagne (Ahmet Çalık dk. 71)

Yedekler: Okan, Ahmet, Linnes, Donk, Yunus, Ömer, Atalay, Erencan, Emre

Teknik Sorumlu: Fatih Terim

Goller: Recep Niyaz (dk. 75), Rodallega (dk. 90+3) (Denizlispor)

Kırmızı Kart: Marcao (dk. 43) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Lopes, Oğuz, Zeki, Sapunaru (Denzilispor), Babel, Belhanda (Galatasaray)

Gökten Ceylan - Refik Fidan