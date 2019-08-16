Denizlispor - Galatasaray maçı canlı anlatım! SON DURUM 0-0

Denizlispor - Galatasaray Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun ilk maçında Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE Spor Toto Süper Lig maçı BeinSports tarafından ekranlarda. İzleyemeyenler için işte Denizlispor - Galatasaray maçı canlı anlatım...

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Denizlispor - Galatasaray maçı canlı anlatım

64'SubstitutionGalatasaray'da Jimmy Durmaz oyundan alınırken Emre Mor oyuna giriyor.

61' LOPES KAÇIRDI! Kullanılan köşe vuruşu sonrası kale alanı üzerinde yükselen Tiago Lopes müsait durumda golü atamadı.

60' Denizlispor bir kez daha kazandığı topla hızlı çıktı. Bergdich'in içeri çevirdiği top savunmaya çarparak kornere gitti.

58' Galatasaray'da Emre Mor oyuna girmek için hazırlanıyor.

57' Rakibinin eksik kalmasını fırsat bilen ev sahibi ekip bu dakikalarda baskısını artırdı.

56' Korner pozisyonu sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Denizlisporlu oyuncular penaltı bekliyor.

55' Aissati, savunma arkasına sarkan Bergdich'i düşündü ancak Luyindama müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

53' Sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Lopes ortasını yaptı ancak Luyindama tehlikeyi önledi.

51' Jimmy'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diagne topu içeri çevirdi ancak savunma topu kornere gönderdi.

50' İkinci yarının başlamasıyla birlikte Galatasaray savunmasında Luyindama ve Donk görev yapıyor.

48' Denizlispor çok adamla Galatasaray yarı sahasına yerleşti.

47' Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında son çizgiye hareketlenen Babel topu oyun alanında tutamadı.

46'SubstitutionGalatasaray, Marcao'nun kırmızı kart görmesi sonrası ikinci yarıya Donk - Seri değişikliği ile başlıyor.

45' Hakem işaretini verdi ikinci yarı başladı.

50' Hakem Abdülkadir Bitigen ilk yarının son düdüğünü çalıyor.

50' Sarı Kart Zeki Yavru

50' Hakem Abdülkadir Bitigen ilk yarının son düdüğünü çalıyor.

49' DIŞARI ATTI! Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası topla buluşan Rodallega müsait durumda topu dışarı gönderdi.

47' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

46' Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Fernando Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

43' İkinci Sarı / Kırmızı Kart Marcos do Nascimento Teixeira

40' NET FIRSAT KAÇTI! Denizlispor rakibini eksik yakaladı. Barrow'un pasıyla topla buluşan Recep Niyaz altı pas üzerinde Muslera'yı geçemedi.

38' Ev sahibi ekipte Sapunaru sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri Rumen futbolcunun tedavisi için sahaya davet edildi.

36' AZ FARKLA! Rodallega ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert bir vuruş çıkardı ancak top az farkla dışarı çıktı.

34' Hava topu mücadelesinde Rodellaga'ya müdahalede bulunan Marcao sarı kart gördü.

31' DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan ceza sahasına giren Recep Niyaz pasını bıraktı. Murawski'nin şutunda top Muslera'yı geçtikten sonra direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

28' PENALTI KAÇTI! VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Selçuk vuruşunu yaptı ancak kaleci Adam soluna uzanarak penaltıyı kurtarmayı başardı.

28' Sarı Kart Ryan Guno Babel

28' Sarı Kart Tiago Jorge Oliveira Lopes

26' Sarı Kart Oğuz Yılmaz

25' PENALTI! Diagne'nin yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazanıyor.

23' Sol çaprazdan Barrow'un yaptığı etkili ortada savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

22' Savunmanın arkasına atılan tehlikeli pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Barrow kaleyi düşündü ancak Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

20' Ev sahibi ekip sağ kanattan geldi. Rodallega'nın ceza sahasına yaptığı sert ortayı kaleci Muslera kontrol etmeyi başardı.

19' Denizlispor bu bölümde rakibini kendi yarı sahasında bekliyor.

16' Denizlispor sağ kanattan Barrow'la hızlı gelmek istedi ancak rakibini karşılayan Luyindama topu taça göndererek tehlikeyi engelledi.

15' Selçuk İnan'ın yaptığı top kaybı sonrası Denizlispor hızlı geldi. Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Rodallega yine Recep'i düşündü ancak pası isabetli olmadı.

14' Galatasaray savunmada pas yaparak oyun kurmaya çalışyor.

10' Galatasaray'da Mariano elinden bir sakatlık geçiriyor. Brezilyalı oyuncunun tedavisi saha kenarında yapılırken oyun devam ediyor.

9' Maçta ilk on dakika geride kalırken ev sahibi ekip topu ön alanda tutmakta zorluk çekiyor.

7' Mariano'nun pasıyla rakip ceza sahasına giren Babel'in çaprazdan denediği sert şut savunmadan döndü.

6' Denizlispor'da çıkarken kaptırılan top sonrası Jimmy durmaz ceza sahasına girdi. Onun pasında topla buluşan Belhanda'nın dönerek yaptığı vuruş etkili olmadı.

4' İNANILMAZ HATA! Babel'in ortasında savunmaya çarpan top yükseklik kazandı. Topu kontrol etmek isteyen kaleci Adam hamlesinde başarılı olamayınca top bir anda kale sahasına yöneldi ancak ev sahibi ekibin savunmacıları tehlikeyi önlemeyi başardı.

İLK TEHLİKE! Galatasaray sağ kanattan Babel ile hızlı geldi. Onun ortasında topla buluşan Jimmy son çizgiden dışarı çıkardı. Diagne'nin vuruşunda kaleci Adam mutlak golü önledi.

M.Ö. Sezonun ilk kornerini Denizlispor kullanacak.

M.Ö. Hakem ilk düdüğünü çaldı ve Süper Lig'de 2019-2020 sezonu Denizlisporlu oyuncuların vuruşuyla başladı.