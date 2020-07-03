Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden Süper Lig'de sezonun 30.hafta maçında Denizlispor - Gaziantep'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Denizlispor - Gaziantep FK maçı 3 Temmuz 21:00'da başlayacak. Karşılaşma, Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Özgür Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Selim Mazlum ve Bilal Gölen üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Gaziantep FK maçı 3 Temmuz saat 21:00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Ben Youssef, Özgür Çek, Mbamba, Murawski, Aissati, Rodallega, Estupinan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Alin Tosca, Morais, Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Kenan Özer, Andre Sousa, Alexandru Maxim, Kayode, Twumasi