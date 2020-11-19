Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. 9. hafta maçlarının oynanacağı ligde, Denizlispor ve Gaziantep FK, Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Peki, Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig'de sezonun 9. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Denizlispor - Gaziantep FK maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ev sahibi Denizlispor, ligde 7 maçın sonunda 5 puan topladı ve 20. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 8 maçın sonunda 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de 9. hafta maçları başlıyor. Denizlispor - Gaziantep FK maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Atilla Karaoğlan olacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Sezgin Çınar üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
beIN SPORTS, TFF ile anlaşmaya vararak bu sezonda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduruyor. Denizlispor - Gaziantep FK maçı da Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'de naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Denizlispor ile Gaziantep FK arasında oynanan son beş lig maçından ve iki Süper Lig karşılaşmasından da deplasman ekipleri galip ayrıldı (Denizlispor 3-2 Gaziantep FK).
- Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla iç saha mağlubiyetine sahip iki takımdan biri olan Denizlispor (11M; Ankaragücü ile eşit), aynı zamanda evinde en az gol atan ekip konumunda (16).
- Deplasmanda oynadığı son 13 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Gaziantep FK (6B 5M), iki galibiyetini de kalesini gole kapatabildiği iki karşılaşmada aldı (1-0 vs Denizlispor & 1-0 vs Yeni Malatyaspor).
- 2020 takvim yılında en fazla Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamayan takım Denizlispor (13). Bu süreçte Gaziantep FK'dan (4) daha az maçta kalesini gole kapatan tek ekip ise Trabzonspor (3).
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda çıktığı karşılaşmaların tamamında gol atmayı başaran iki takımdan biri Gaziantep FK (diğeri Alanyaspor).
- Bu sezon en az net gol pozisyonu üreten iki Süper Lig ekibinden biri Denizlispor (4). Rakiplerine Gaziantep FK'dan (21) daha fazla fazla net pozisyon veren sadece iki takım var: Antalyaspor (25) & Fatih Karagümrük (22).
- Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki ekipten biri Denizlispor (7; Antalyaspor ile eşit). Gaziantep FK ise maçların ikinci 45 dakikalarında en fazla gol bulan iki takımdan biri konumunda (9; Fenerbahçe ile eşit).
- Denizlispor'un sahasında attığı son dört Süper Lig golünün ikisini kaydeden Hadi Sacko, geçen sezon yeşil siyahlıların Gaziantep FK'ya attığı iki golün de sahibiydi.
- Alexandru Maxim, Gaziantep FK'nın deplasmanda attığı son dokuz Süper Lig golünün beşine doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
- Süper Lig'de çıktığı son beş maçta üç gol atan Gaziantep FK forveti Muhammet Demir, aynı sayıda golü daha önceki 26 karşılaşmada kaydedebilmişti.