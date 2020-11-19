Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig'de sezonun 9. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Denizlispor - Gaziantep FK maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ev sahibi Denizlispor, ligde 7 maçın sonunda 5 puan topladı ve 20. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 8 maçın sonunda 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Denizlispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 9. hafta maçları başlıyor. Denizlispor - Gaziantep FK maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Atilla Karaoğlan olacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Sezgin Çınar üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

beIN SPORTS, TFF ile anlaşmaya vararak bu sezonda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduruyor. Denizlispor - Gaziantep FK maçı da Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'de naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ