Denizlispor Göztepe maçı ne zaman? Denizlispor Göztepe maçı hangi kanalda?

İki takım Denizlispor Göztepe karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 20. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Denizlispor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig'in 20. haftası Ege derbisiyle kapanış yapacak. Bu akşam Yukatel Denizlispor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Ev sahibi takım ligde topladığı 22 puanla 12. sırada yer alırken, çıkışa geçen ve deplasmanda çıktığı son 6 maçta 4 galibiyet alan Göztepe ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor..

Denizlispor Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 20. hafta heyecanı Ege derbisiyle son buluyor. Yukatel Denizlispor sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım alt sıralardan kurtulmak için mutlaka kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta yeni stadyumunun açılışında Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe ise çıkışını sürdürmenin peşinde...

Denizlispor'un Atatürk Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayacağı maç saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

MUHTEMEL 11'LER

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki, Oğuz, Ben Youssef, Özgür, Onazi, Murawski, Olcay, Barrow, Aissati, Rodallega

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Wilczek

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GÖZTEPE'NİN DENİZLİ'YE KARŞI GALİBİYETİ YOK

Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, Süper Lig'de 8. kez rakip olacağı Yukatel Denizlispor'a karşı henüz galibiyet alamadı. Geride kalan 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 6 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

İKİ TAKIMDA DA SAKATLAR VAR

Denizli temsilcisinde Tiago Lopes, Hadi Sacko ve Tolgahan Acar'ın sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alamayacağı bildirildi. Wallace Reis'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte ise Zlatko Tripic'in de sakatlığı bulunuyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Denizlispor'un Süper Lig tarihinde mağlup olmadan en fazla karşılaştığı rakibi Göztepe (4G 3B).

*Göztepe, Denizlispor deplasmanında çıktığı üç Süper Lig maçının ikisinde gol atamadı ve bu karşılaşmalarda sadece bir puan alabildi (1B 2M).

*Süper Lig'de dört haftadır galip gelemeyen Denizlispor (1B 3M), daha önceki dört karşılaşmadan 10 puan çıkarmıştı (3G 1B).

*Deplasmanda oynadığı son altı maçın dördünü kazanan Göztepe (2M), daha önceki 34 dış saha karşılaşmasında elde ettiği galibiyet sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor (5G 9B 20M).

*2019/20 Süper Lig sezonunda Beşiktaş'ın (14/29; %48) ardından attığı gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen takım Denizlispor (8/20; %40).

*Göztepe ise yediği gollerin en büyük bölümü duran toptan gelen ekip konumunda (%57; 12/21).

*Bu sezon deplasmanda oynadığı 10 Süper Lig maçının dördünde kalesini gole kapatan Göztepe, bu alanda ligin en iyi iki takımından biri (Antalyaspor ile birlikte).

*Süper Lig'de rakip kaleye çektiği son dört isabetli şutun üçü gol olan Hugo Rodallega, son iki karşılaşmada ise isabet bulamadı.

*Bu sezon Denizlispor formasıyla iç sahada rakip fileleri birden fazla kez havalandıran tek oyuncu Oscar Estupinan (3).

*Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 10 golün altısında Serdar Gürler'in doğrudan katkısı var (3 gol & 3 asist).

*Son altı Süper Lig maçında dördüncü golünü atan Halil Akbunar, daha önceki 13 karşılaşmayı boş geçmişti.