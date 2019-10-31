Denizlispor İçel İdmanyurdu maçı hangi kanalda | Denizlispor İçel İdmanyurdu maçı canlı izleme linki

İki takım Denizlispor İçel İdmanyurdu karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/32 Finaller ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Denizlispor İçel İdmanyurdu maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Denizlispor İçel İdmanyurdu maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Denizlispor İçel İdmanyurdu maçı hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadeleleri bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Günün önemli karşılaşmalarından birinde Yukatel Denizlispor ile İçel İdmanyurdu karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta, kazanan ekip adını 5. tura yazdıracak.

Yukatel Denizlispor ile İçel İdmanyurdu bugün karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Denizlispor İçel İdmanyurdu maçı canlı izleme linki

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Yukatel Denizlispor ve İçel İdmanyurdu karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu.

ZTK'DA GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor (Bayburt Genç Osman)

13.45 Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor (OSTİM)

14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü (Kırklareli Atatürk)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor (Kalyon)

20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu (Denizli Atatürk)