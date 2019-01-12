Denizlispor kampı yenilgiyle bitirdi
Spor Toto 1'inci Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, Antalya kampının son gününde Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la oynadığı...
Spor Toto 1'inci Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, Antalya kampının son gününde Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'la oynadığı özel maçı 2-1 kaybetti. Yeşil-siyahlılar müsabakanın 15'inci dakikasında Recep Niyaz'ın attığı golle devreyi 1-0 galip tamamladı. Denizli, 51'de Vedat Muric ve 77'de Eren'in gollerine engel olamadı.
Denizlispor'un Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği Nijeryalı golcü Kehinde ise mücadelenin ikinci yarısında ilk kez yeşil-siyahlı formayı giydi. Denizlispor, Antalya kampında oynadığı hazırlık karşılaşmalarında Gümüşhanespor'u 3-2 yenip, Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olmuştu. Kampı noktalayan Ege ekibi, pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına başlayacak.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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