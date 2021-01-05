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Denizlispor-Kayserispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'in 17. haftasında Denizlispor ile Kayserispor karşılaşıyor. Peki, Denizlispor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Denizlispor-Kayserispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Kayserispor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 11 maçtır kazanamıyor.

Denizlispor, 15 maçta 13 puan toplayarak ligin 19. sırasında yer alıyor. Kayserispor ise 15 maçta 10 puan ile 21. sıradaki yerini aldı. Peki, Denizlispor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Denizlispor ve Kayserispor arasında oynanacak. Karşılaşma, Denizli Atatürk Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Denizlispor-Kayserispor maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 13.30'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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