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Denizlispor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında Denizlispor ile Kayserispor karşılaşıyor. Peki, Denizlispor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Denizlispor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 17. hafta maçında Denizlispor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Kayserispor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 11 maçtır kazanamıyor.

Denizlispor, 15 maçta 13 puan toplayarak ligin 19. sırasında yer alıyor. Kayserispor ise 15 maçta 10 puan ile 21. sıradaki yerini aldı. Peki, Denizlispor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

DENİZLİSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Denizlispor ve Kayserispor arasında oynanacak. Karşılaşma, Denizli Atatürk Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak. Maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Altan üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Denizlispor-Kayserispor maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 13.30'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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