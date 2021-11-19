2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Denizlispor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Denizlispor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

DENİZLİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizlispor - Keçiörengücü maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

DENİZLİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Keçiörengücü maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

DENİZLİSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMİ KİM?

Denizlispor - Keçiörengücü maçını hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Can Cengiz görev alacak.