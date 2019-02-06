Denizlispor kenetlendi

SPOR Toto 1. Lig'de 43 puanla liderlik koltuğunda oturan Denizlispor'da tüm camia pazar günü Atatürk Stadı'nda oynanacak Altınordu karşılaşmasına kenetlendi. Zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta mutlak 3 puan hedefleyen yeşil-siyahlılarda yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar 3 puan için seferberlik ilan etti. Son haftalarda stadı tıklım tıklım dolduran Denizlisporlu futbolseverlerin biletlere hücum ettiği ve statta yine müthiş bir ambiyans oluşturacağı öğrenildi. Denizlispor'un başında çıktığı 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen teknik direktör Yücel İldiz, çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Altınordu'nun da çok başarılı bir seri yakaladığını belirten deneyimli teknik adam, "Saha ve seyirci avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz. Evimizde iyi sonuçlar aldık. Hiçbir maç kolay değil, ayaklarımız yere sağlam basacak. Takımıma inanıyorum" dedi.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Engin Şahin de Altınordu müsabakasından alınlarının akıyla çıkacaklarına inandığını dile getirdi. Ligin boyunun kısaldığını dile getiren Şahin, "Artık her haftanın önemi büyük. Kendi evimizde puan kaybetmeye tahammülüz yok. Altınordu maçını kazanacağız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Hepsini kazanmak için de mücadele ediyoruz. Umarım mutlu sona ulaşırız" diye konuştu.

Öte yandan takımın en golcü futbolcularından Burak Çalık'a da idman öncesi sürpriz doğum günü partisi kutlandı. Burak için pasta kesilirken, kutlamada renkli görüntüler oluştu. Hazırlıklarını sürdüren yeşi-siyahlılarda Yücel İldiz'in kart cezalısı kanat Ziya'nın yerine Altınordu maçında Mbamba ya da Gökhan Süzen'i oynatması bekleniyor.

DHA